В Японии дипломаты РФ оказались в лидерах по неоплаченным штрафам за парковку

Российские дипломаты стали первыми в списке неплательщиков штрафов за неправильную парковку в Японии. Об этом сообщает издание Fuji News Network.

«За пять лет до 2022 года на автомобилях с дипломатическими номерами посольства России в Токио или одного из ее четырех консульств по всей стране скопилось 2338 неоплаченных штрафов за парковку», — говорится в публикации.

Это составляет 59% от всех аналогичных случаев с автомобилями дипломатов в Японии. На втором месте с большим отрывом идет Китай, у посольства которого скопилось 246 штрафов за неправильную парковку. Далее в списке по убывающей идут дипломатические представительства Казахстана, Египта, Ирана и Украины.

По данным издания, общая сумма просроченной задолженности на сегодня неизвестна, но в 2021 году она составляла $268 тыс. в расчете на все иностранные посольства в Японии.

«Мы ожидаем, что все дипломаты будут уважать японские законы», — заявил на этой неделе сотрудник Отдела дипломатических миссий МИД Японии в Азии.

В публикации отмечается, что дипломатический иммунитет, предусмотренный Венской конвенцией, не распространяется на штрафы за парковку. При этом японские власти не могут конфисковывать личное имущество дипломатов, что делает призывы об оплате штрафов в значительной степени безрезультатными.

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