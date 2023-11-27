Мэр Парижа сравнила соцсеть X с глобальной канализацией

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что приняла решение уйти из Twitter (в настоящее время соцсеть под названием X). В своем аккаунте в социальной сети она отметила, что причиной такого решения стало превращение платформы в инструмент для «разрушения европейских демократий».

«Будь то манипуляция, дезинформация, разжигание ненависти, притеснения, антисемитизм и открытый расизм или жестокие нападения на ученых, климатологов, женщин, защитников окружающей среды, либералов и всех людей доброй воли, которые хотят участвовать в мирных политических дебатах во все более сложном мире, спектр злоупотреблений бесконечен. Не говоря уже о ежедневном внешнем вмешательстве в избирательные процессы, направленном на дестабилизацию наших демократий и подрыв их имиджа и суверенитета. Сегодня общественными дебатами правят противоречия, слухи и грубые манипуляции, подпитываемые алгоритмом Twitter, где единственное, что имеет значение, — это количество «лайков». Факты не имеют значения. Эта платформа и ее владелец [бизнесмен Илон Маск] намеренно усугубляют напряженность и конфликты», — написала Идальго.

Она добавила, что X превратился в политический проект, который хочет отбросить демократию в угоду частным интересам. Идальго подчеркнула, что соцсеть стала «гигантской глобальной канализацией» и она не намерена в ней копаться.

«В марте 2009 года я была одной из первых французских женщин-политиков, присоединившихся к этой сети, аккаунт которой сегодня насчитывает более 1 500 000 подписчиков по всему миру. Чтобы оставаться верной своим убеждениям и обязательствам, я сегодня покидаю Twitter», — заключила мэр Парижа.

Ранее Маск отверг обвинения в антисемитизме.