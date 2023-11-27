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Военный эксперт назвал главное назначение морских дронов ВС России

Военный историк Кнутов: морские дроны остановят поставки оружия ВСУ кораблями

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Алексей Насыров/РИА Новости

Морские дроны, опытные образцы которых Минобороны РФ планирует получить до конца текущего гола, позволят Вооруженным силам России остановить поставку оружия Киеву кораблями. Об этом военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов заявил в беседе с телеканалом «360», подчеркнув, что это не первые дроны на вооружении российского флота.

Сейчас у Вооруженных силу Украины (ВСУ) нет кораблей. Однако накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что Запад передаст Украине военные корабли для охраны судов в Черном море, напомнил эксперт.

«Если действительно это так, как раз эти дроны будут к месту, чтобы лишить Зеленского возможности использовать эти суда для доставки оружия киевскому режиму в море», — отметил Кнутов.

На вооружении российского флота это не первые дроны, однако это первая серийная партия, которую получит флот, добавил он. Будут ли они приняты на вооружение сразу или их необходимо будет усовершенствовать, станет ясно по итогам испытаний, добавил эксперт. Он объяснил, что речь идет о компактных и «довольно плоских» беспилотниках, которые плохо заметны над водой.

Скорость дронов составляет порядка 80 км/ч, запас хода – 200 км, а нагрузка – 600 кг. Это считается большой скорость и очень хорошим зарядом, подчеркнул Кнутов. Кроме того, по его словам, использовать такие дроны можно будет в том числе для транспортировки грузов.

Напомним, сегодня стало известно, что до конца года Минобороны получит первые российские морские дроны – они будут испытаны в зоне проведения спецоперации.

Российский полковник ранее рассказал, как военные борются с морскими дронами ВСУ с помощью подводных металлических сетей.

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