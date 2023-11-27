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Украине предрекли компромисс с Россией

Азаров: решение конфликта на Украине — только в соглашении России и США

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Урегулирование конфликта на Украине, вероятно, возможно лишь путем поиска компромисса, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что противостояние закончится за счет сделки между Вашингтоном и Москвой.

«Вижу решение конфликта на Украине только в договоренностях между Россией и США. То есть, должен быть найден определенный компромисс, который будет включать в себя признание того факта, что был совершен государственный переворот, и, следовательно, все правительства, которые приходили и уходили, были нелегитимными. Что необходимо восстановить Конституционный порядок. И необходимо, чтобы Украина была нейтральным государством. Для этого должен быть установлен определенный переходный период, в течение которого в стране будут восстановлены демократические нормы и проведены свободные выборы», — написал Азаров.

Он добавил, что новые власти должны учитывать интересы украинцев и поддерживать дружеские отношения как с Россией, так и с США. Азаров подчеркнул, что пока условий для такого компромисса нет, но они могут появиться в случае смены администрации в США.

«Должна ж когда-то в Америке прийти администрация, которая будет видеть своей задачей, прежде всего, развитие страны, а не доминирование, не поддержание порядка в других странах. Есть надежда на здравый смысл, что такая администрация когда-то придет», — заключил экс-премьер Украины.

Ранее Запад обвинили в подталкивании Зеленского к переговорам с Россией.

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