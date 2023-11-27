Маск разрешил Израилю использовать Starlink в Газе

Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил, что есть предварительная договоренность с американским бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском по поводу использования спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

Илон Маск, поздравляю вас с достижением принципиального взаимопонимания с Минкомсвязи под моим руководством», — написал Кархи в своем аккаунте в X.

По его словам, спутниковые аппараты Starlink смогут эксплуатироваться в Израиле, включая палестинский анклав, только с разрешения министерства связи.

Он также приветствовал приезд американского миллиардера в Израиль. 27 ноября бизнесмен приехал в ближневосточное государство, где встретится с президентом Ицкахом Герцогом.

На встрече Маска и Герцога также будут присутствовать израильтяне, чьи родственники находились в плену у ХАМАС в Газе.

Помимо этого, Маск планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и посетить приграничные поселения в Газе, пострадавшие от боевиков ХАМАС.

Ранее сообщалось, что соцсеть X может понести многомиллионные убытки из-за слов Маска о евреях.