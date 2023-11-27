Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск разрешил Израилю использовать Starlink в Газе

Министр Кархи: Израиль и Маск договорились об использовании Starlink в Газе

close
100%
Kirsty Wigglesworth/Reuters

Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил, что есть предварительная договоренность с американским бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском по поводу использования спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

Илон Маск, поздравляю вас с достижением принципиального взаимопонимания с Минкомсвязи под моим руководством», — написал Кархи в своем аккаунте в X.

По его словам, спутниковые аппараты Starlink смогут эксплуатироваться в Израиле, включая палестинский анклав, только с разрешения министерства связи.

Он также приветствовал приезд американского миллиардера в Израиль. 27 ноября бизнесмен приехал в ближневосточное государство, где встретится с президентом Ицкахом Герцогом.

На встрече Маска и Герцога также будут присутствовать израильтяне, чьи родственники находились в плену у ХАМАС в Газе.

Помимо этого, Маск планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и посетить приграничные поселения в Газе, пострадавшие от боевиков ХАМАС.

Ранее сообщалось, что соцсеть X может понести многомиллионные убытки из-за слов Маска о евреях.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий