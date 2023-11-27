Украина должна смириться с утратой территорий, так как они уже не вернутся в ее состав. Об этом заявил бывший президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN.

«Идея, что Украина вернет 20% территории, которые сейчас принадлежат Российской Федерации, призрачна, предпосылок на это сейчас нет», — сказал он.

Дипломат предложил украинским властям сконцентрироваться на сохранении оставшихся территорий и указал, что из-за отсутствия успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддержка западных стран будет снижаться.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что после коллапса украинской армии Украина может потерять 50% своей территории. Он считает, что кто-то из приближенных к руководству страны должен убедить президента Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия, иначе судьба Украины может быть плачевной.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине истощил военные запасы США