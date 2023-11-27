Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китаист: КНР создает альтернативный США мировой центр

Китаист Вавилов: КНР создает альтернативный США мировой экономический центр

close
100%
Global Look Press

Китай может стать альтернативным США мировым центром, в котором поставки энергоресурсов, продовольствия и технологий будут происходить без «долларовой ренты». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил китаист Николай Вавилов. Большая часть добавленной стоимости, по его словам, будет оставаться в КНР.

«Все, что делает Китай с 2012 года, <...> это сознательно закамуфлированное создание глобальных экономических сетей, которые должны заменить американские системы влияния на мир и перестроить его на обеспечение жизнеспособности китайской экономики, устойчивости китайского государства. Китай спасает свой падающий внутренний спрос через расширение присутствия на мировых рынках. <...> Это и называется претензией на глобальное лидерство», — сказал Вавилов.

Он добавил, что в США это отлично понимают, создавая антикитайские глобальные альянсы, включая военные.

До этого Вавилов отмечал, что поездка спикера Госдумы Вячеслава Володина в Пекин в очередной раз показала, что КНР продолжает делать ставку на Россию, убедившись в неизбежности разрыва с США.

Ранее компания «Газпром» установила новый исторический рекорд по объему запрошенных Китаем поставок газа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий