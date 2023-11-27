Китаист: КНР создает альтернативный США мировой центр

Китай может стать альтернативным США мировым центром, в котором поставки энергоресурсов, продовольствия и технологий будут происходить без «долларовой ренты». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил китаист Николай Вавилов. Большая часть добавленной стоимости, по его словам, будет оставаться в КНР.

«Все, что делает Китай с 2012 года, <...> это сознательно закамуфлированное создание глобальных экономических сетей, которые должны заменить американские системы влияния на мир и перестроить его на обеспечение жизнеспособности китайской экономики, устойчивости китайского государства. Китай спасает свой падающий внутренний спрос через расширение присутствия на мировых рынках. <...> Это и называется претензией на глобальное лидерство», — сказал Вавилов.

Он добавил, что в США это отлично понимают, создавая антикитайские глобальные альянсы, включая военные.

До этого Вавилов отмечал, что поездка спикера Госдумы Вячеслава Володина в Пекин в очередной раз показала, что КНР продолжает делать ставку на Россию, убедившись в неизбежности разрыва с США.

Ранее компания «Газпром» установила новый исторический рекорд по объему запрошенных Китаем поставок газа.