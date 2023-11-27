В Россию прибудет делегация высшего госсовета Ливии

В Россию 27 ноября прибудет делегация Высшего госсовета Ливии. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Триполи Айдар Аганин.

Во главе делегации будет стоять председатель Высшего госсовета Ливии Мухаммед Такала. В ходе четырехдневного визита в РФ ливийская делегация проведет встречи с руководством обеих палат российского парламента, представителями МИД РФ и Духовного управления мусульман России.

«Будут обсуждаться двусторонние связи, прежде всего по парламентской линии, политический процесс в Ливии, региональная обстановка, в том числе в контексте ситуации вокруг сектора Газа», — рассказал дипломат.

До этого в Ливии заявили, что отношения с РФ находятся на самом высоком уровне.

В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой в Триполи и наделенное полномочиями палаты представителей в Сирте. Последним после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. Временное правительство в Триполи действует уже два года, поскольку всеобщие выборы с его учреждения в 2021 году не проводились.

Высший государственный совет (ВГС) Ливии был создан в 2015 году. Орган выполняет консультативные функции и рассматривается в качестве парламентской структуры в контролируемой временным правительством западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей под председательством Агилы Салеха.

Ранее РФ полностью восстановила дипприсутствие в Ливии спустя девять лет перерыва.