В преддверии Дня достоинства и свободы президент Украины Владимир Зеленский в интервью для информагентства Bloomberg и газеты The Sun заявил, что Россия якобы стремится разделить республику, и призвал при этом соотечественников помнить о значимости единства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал эту ситуацию. Он высказал мнение, что Россия пытается вогнать в депрессию украинский народ, «хотя, очевидно, это не удастся».

Данилов отметил, что беспокоится не только о возможном государственном перевороте, но и о предстоящих выборах на Украине, от которых зависит будущее «пятой колонны» со стороны приверженцев «хорошего русского», защитников русского языка и пацифистов.

В интервью газете The Times Данилов заявил, что российские шпионы якобы спровоцировали раскол между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.