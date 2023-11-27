Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине пообещали бороться с пацифистами

Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал бороться с пацифистами

close
100%
Global Look Press

В преддверии Дня достоинства и свободы президент Украины Владимир Зеленский в интервью для информагентства Bloomberg и газеты The Sun заявил, что Россия якобы стремится разделить республику, и призвал при этом соотечественников помнить о значимости единства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал эту ситуацию. Он высказал мнение, что Россия пытается вогнать в депрессию украинский народ, «хотя, очевидно, это не удастся».

Данилов отметил, что беспокоится не только о возможном государственном перевороте, но и о предстоящих выборах на Украине, от которых зависит будущее «пятой колонны» со стороны приверженцев «хорошего русского», защитников русского языка и пацифистов.

В интервью газете The Times Данилов заявил, что российские шпионы якобы спровоцировали раскол между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий