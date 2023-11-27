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Украинский активист Леменов: власть в стране возьмут военные

Украинский активист Леменов заявил, что власть на Украине возьмут военные

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Evgen Kotenko/Reuters

Украинский прозападный активист Александр Леменов заявил, что власть в Киеве возьмут военные. Об этом, ссылаясь на выступление активиста в социальной сети, сообщает издание «Страна.ua».

По мнению Леменова, украинские военные, благодаря которым фронт еще держится, могут захватить власть в стране. Активист также считает, что интриги украинских депутатов приведут к тому, что будут потеряны территории.

Ранее депутат от украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, ссылаясь на дискуссию с неназванными военными, высказала мнение, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку. По ее словам, главнокомандующий ВС Украины не составил план на 2024 год.

До этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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