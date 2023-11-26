Глава разведслужбы Южной Кореи ушел в отставку

Глава Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи Ким Гю Хён и два его заместителя подали в отставку, которую принял президент страны Юн Сок Ёль. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на канцелярию главы государства.

«Ким Гю Хён в период перехода власти укрепил статус НРС как главной разведывательной службы в сфере безопасности. Он приложил усилия для создания системы сотрудничества с разведывательными органами дружественных государств», — сообщили в канцелярии главы государства.

Причины ухода в отставку руководства спецслужб, а также имена тех, кто займет их должности, не сообщаются, передает Yonhap.

Ранее Владимир Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией.

Как говорится в соответствующих документах, были сняты с должностей командующий Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. При этом новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями — Александр Белоус и Алексей Осипенко.

Ранее Южная Корея выразила надежду на возрождение трехсторонних саммитов с КНР и Японией.