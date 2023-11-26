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Пушков усомнился в словах главы МИД Германии об «укрепляющей ЕС» Украине

Пушков: Украина может быть источником раскола, а не укрепления Евросоюза

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что вступление Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам объединения. Как написал политик в своем Telegram-канале, появление страны в составе Евросоюза вряд ли отразится на нем положительно.

«Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И, конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола», — считает Пушков.

При этом он отметил, что слова Бербок уверили его в наличии в ЕС сил, которые хотят протащить Украину в объединение, несмотря ни на что. Несогласных же, полагает Пушков, попытаются убедить США и другие влиятельные игроки.

25 ноября глава немецкого МИД Бербок заявила, что Украина станет частью ЕС уже в обозримом будущем и укрепит содружество. Она также отметила, что Германия намерена не только продолжить поддержку Украины, но и усилить ее.

Ранее в Германии заявили, что обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь «символический характер».

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