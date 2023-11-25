Швейцария выделит Украине более $110 млн на гуманитарное разминирование

Берн намерен предоставить Киеву более $110 млн для гуманитарного разминирования украинских территорий. Об этом журналистам сообщил президент Швейцарии Ален Берсе, передает ТАСС.

Он сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Киеве. Мероприятие состоялось 25 ноября, при этом в нем приняли участие руководители трех стран — глава Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эдгарс Ринкевич и швейцарский лидер.

«Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 млн швейцарских франков (около $113 млн)», — подчеркнул Берсе.

Также в ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с зарубежными партнерами о предоставлении военных кораблей для охраны грузовых судов в Черном море. Речь идет о защите транспортных средств, которые используются для экспорта зерна.

До этого сообщалось, что совместная пресс-конференция трех президентов в Киеве оказалась прервана из-за срабатывания сирен воздушной тревоги. Мероприятие в прямом эфире транслировал местный телеканал «Рада».

Ранее в Финляндии анонсировали выделение €3 млн на помощь ООН с экспортом украинского зерна.