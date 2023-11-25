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Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

Глава СБ Украины Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Об этом он сказал в фильме «Крымский мост на бис», который вышел на Youtube-канале телеканала «1+1».

Он напомнил, что на мосту произошли два теракта в октябре прошлого года и в июле текущего. В частности, глава СБУ рассказал, как его команда подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Малюк пригрозил, что в будущем будет «много сюрпризов и не только по Крымскому мосту». По его словам, сооружение будет уничтожено в любом случае.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста.

Ночью 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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