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В Финляндии заявили об отсутствии прогресса в переговорах с РФ по мигрантам

Погранслужба Финляндии: переговоры по мигрантам с РФ идут без прогресса

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Jussi Nukari/Global Look Press

Пограничная служба Финляндии сообщила о том, что переговоры с Россией по вопросу пропуска мигрантов через границу продвигаются безуспешно. Об этом пишет Yle.

Сообщается, что до сих пор диалог не привел к решению, «позволяющему стабилизировать ситуацию или положить конец» прибытию в скандинавскую страну просителей убежища без надлежащих документов. По данным издания, в РФ заявляют о неспособности препятствовать приезду мигрантов к финской границе в соответствии с законодательством страны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орво заявил, что в Хельсинки хотят послать РФ четкий сигнал по ситуации с мигрантами.

22 ноября Финляндия подтвердила решение закрыть почти все КПП с РФ до конца февраля 2024 года.

Столь резкий шаг в Хельсинки объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов.

До того сообщалось, что в Мурманске начали бороться с переходом мигрантов в Финляндию.

Ранее посол Финляндии заявил о готовности продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ.

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