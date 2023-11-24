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Канада и ЕС анонсировали новые санкции против России

Канада и ЕС продолжат вводить санкции и экспортные ограничения в отношении РФ

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«Газета.Ru»

Канада и Европейский союз продолжат вводить обширные санкции и экспортные ограничения в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление, опубликованное по итогам саммита ЕС и Канады.

«В частности, мы продолжим вводить обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля против России», — сказано в заявлении.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России нарушение норм международного права, и заявила, что он не останется без ответа.

В тот же день сообщалось, что Еврокомиссия направила на рассмотрение членам ЕС 12-й пакет санкций против России.

До этого директор международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады Стивен Олсас заявил, что канадские санкции в отношение России влияют на жизнь обычных россиян. В качестве примера он привел ограничение пенсионных выплат, что он считает «непредвиденными последствиями».

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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