Зеленский анонсировал новый комплексный план мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации на Украине, он должен появиться на следующей неделе, передает украинское агентство УНИАН.

Зеленский отметил, что вопрос мобилизации сложный и очень актуальный, и в настоящее время «поставлена комплексная задача».

Он рассказал, что ему представили комплексный доклад по этой теме, в котором также указано, что нужно делать.

«Весь этот план будет наработан и все ответы будут — на следующей неделе я увижу этот план. Я бы хотел, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем с этим и каковы проблемы. Чтобы люди видели», — цитирует агентство украинского президента.

24 ноября бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений в вопросах мобилизации прошло.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.