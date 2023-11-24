Пашинян рассказал о переговорах с Азербайджаном на тему границы

Азербайджан и Армения в ходе переговоров о границе обсудили вариант, при котором окруженные территорией Армении азербайджанские анклавы считались армянской территорией, а армянские, окруженные Азербайджаном, стали азербайджанскими. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления, прямую трансляцию которого ведет Factor tv.

Пашинян подчеркнул, что соглашения по данному вопросу пока нет.

22 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что больше не осталось никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном для подписания мирного договора и нормализации азербайджано-армянских отношений.

24 ноября сообщалось, что Ереван подаст иск против Баку по восстановлению права карабахцев на собственность.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.