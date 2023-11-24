Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пашинян рассказал о переговорах с Азербайджаном на тему границы

Пашинян заявил, что обсудил с Баку вопрос обмена анклавов на эксклав Арцвашен

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Азербайджан и Армения в ходе переговоров о границе обсудили вариант, при котором окруженные территорией Армении азербайджанские анклавы считались армянской территорией, а армянские, окруженные Азербайджаном, стали азербайджанскими. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления, прямую трансляцию которого ведет Factor tv.

Пашинян подчеркнул, что соглашения по данному вопросу пока нет.

22 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что больше не осталось никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном для подписания мирного договора и нормализации азербайджано-армянских отношений.

24 ноября сообщалось, что Ереван подаст иск против Баку по восстановлению права карабахцев на собственность.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий