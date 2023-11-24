В Швеции назвали условие для выхода страны из Евросоюза

Правительство Швеции может принять решение о выходе страны из состава Европейского союза (ЕС), если руководство регионального содружества отменит право вето. На это указал депутат Европейского парламента (ЕП) от Швеции Чарли Ваймерс, которого процитировала местная газета Aftonbladet.

Законодатель отметил, что выступает за так называемый Swexit. Этот термин созвучен с британским Brexit и по аналогии с ним используется для описания возможного выхода Швеции из международной организации.

«ЕС — это политический проект, который движется в неправильном направлении. <...> Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию», — подчеркнул Ваймерс.

Как указано в материале, парламентарий намерен потребовать выхода Швеции из регионального содружества в случае отмены права вето. Последнее предполагает, что руководство ЕС может принимать общие решения только после согласования со всеми странами — членами организации.

22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил руководству регионального содружества письмо, пригрозив заблокировать всю финансовую помощь Украине. Глава правительства уточнил, что поступит подобным образом, если Брюссель полностью не пересмотрит свою стратегию поддержки Киева.

Позже пресс-секретарь главы Европейского совета Екатерина Касиндже сообщила, что руководитель структуры Шарль Мишель планирует посетить Венгрию 27 ноября. В ходе поездки он намерен провести двустороннюю встречу с Орбаном.

Ранее в Евросоюзе оценили возможность частичного принятия Грузии и Молдавии в состав регионального содружества.