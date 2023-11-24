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В Кремле объяснили позицию Сербии по развитию отношений с НАТО

Песков: Россия с пониманием относится к позиции Сербии по сближению с НАТО

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Россия с пониманием относится к Сербии, которая собирается развивать отношения с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на Белград пытаются давить.

«Наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением», — отметил Песков.

Президент Сербии Александр Вучич до этого заявлял, что собирается развивать сотрудничество с НАТО, но при это стремится сохранить военный нейтралитет.

Также Вучич сообщил, что Сербия в ближайшее время намерена рассмотреть возможность проведения совместных учений с силами Североатлантического альянса.

А министерство обороны Сербии провело учения под названием «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом государств — членов НАТО, маневры проходили с 16 по 30 июня.

Песков заверил, что у России с Сербией особые партнерские отношения, власти ценят их и будут развивать дальше.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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