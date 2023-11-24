В ХАМАС посчитали перемирие с Израилем политической победой

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал перемирие с Израилем политической победой. Его слова приводит ISNA.

«Прекращение огня — это политическая победа, которая была достигнута в результате успеха сил сопротивления на земле», — подчеркнул Хания.

24 ноября в 8:00 мск после 47 дней военной операции вступило в силу соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

До прекращения огня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза сообщала о срабатывании сирен в приграничных с районах — в кибуцах Нир Оз и Нир Ам. Также о тревоге вблизи сектора Газа израильская армия сообщила уже после объявленного перемирия.

Перемирие продлится четыре дня, во время которых ХАМАС освободит 50 женщин и детей. К остальным заложникам допустят представителей Красного Креста, чтобы им оказали медицинскую помощь.

Соглашение также подразумевает освобождение 39 палестинских заключенных из израильских тюрем. По данным СМИ, в число заключенных входят женщины и дети.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.