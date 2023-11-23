Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скатились в ад

США находятся в серьезной беде и скатились в ад из-за политики нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом написал экс-президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он отметил, что страна находится «в серьезной беде», она лишилась побед.

«Джо Байден <...> позволил нашей стране скатиться в ад», — считает Трамп.

До этого в США усомнились в физических и умственных способностях Байдена. Об этом заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. С его точки зрения, Байден «деградировал» за последние три года. Джексон подчеркнул, что глава государства находится в окружении людей, которые неуместно поддерживают его выдвижение на следующий срок.

Накануне в США призвали республиканцев объединиться вокруг Трампа ради победы над Байденом. С таким заявлением выступил сенатор США Роджер Маршалл, республиканец от штата Канзас.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.