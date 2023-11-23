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Посольство Британии назвало важным поддержание отношений с Москвой

Посол Британии Найджел Кейси назвал важным поддержание отношений с Москвой

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Новый посол Великобритании в Москве Найджел Кейси заявил о важности отношений с российскими властями и народом России. Дипломат подчеркнул, что решения Москвы сейчас имеют большое значение для всего мира. Свое первое обращение после вступления в должность Кейси опубликовал в Telegram-канале посольства.

«Поддержание отношений с российским правительством и российским народом по-прежнему важно для Великобритании. Возможно, сейчас это важнее, чем когда-либо. Решения, принимаемые Россией, имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира» — отметил глава диппредставительства.

Соединенное Королевство поменяло посла в России в начале августа. Британский МИД назначил Найджела Кейси вместо Деборы Броннерт, которую перевели на другую дипслужбу.

6 сентября российская сторона проинформировала посольство Британии о приемлемости кандидатуры Найджела Филипа Кейси на пост нового посла в Москве.

Ранее в Британии допустили включение Украины в состав России.

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