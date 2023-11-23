В Грузии сочли аморальным празднование годовщины «революции роз»

Оппозиционному «Единому национальному движению» вряд ли стоит отмечать 20-летие «революции роз», заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаил Сарджвеладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, это аморально, так как после 2003 года многие семьи и люди стали несчастными.

«Это некрасиво для этой политической команды <...> они не осознают, что обидели и обязаны извиниться перед людьми, которые жили в условиях терроризма и испытали на себе свой режим. Они думают о том, что можно придумать, чтобы остановить партию в политических потрясениях. Для этого они придумывают такие формы, как будто они могут выполнять функцию консолидации», — отметил Сарджвеладзе.

Он добавил, что «Единое национальное движение» пытается скрыть свое истинное лицо и глубокий кризис внутри партии.

23 ноября 2003 года в Грузии свершилась «революция роз», положившая начало серьезным изменениям в государстве. Серия массовых протестов привела к власти одного из лидеров оппозиции — 35-летнего Михаила Саакашвили, основателя «Единого национального движения».

Ранее Грузию предупредили о риске повторения «революции роз» в более жесткой форме.