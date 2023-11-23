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Армения не рассматривает возможность выхода из ОДКБ

МИД Армении: вопросов о выводе российской базы и выходе из ОДКБ нет в повестке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян заявил, что в повестке дня у Еревана не стоит вопрос о выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и прекращении работы в городе Гюмри российской военной базы. Его слова приводит РИА Новости.

«В данный момент, на этом этапе в нашей повестке таких вопросов нет», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

102-я военная база — единственная российская база в Закавказье. По данным ТАСС, численностью около 5 тысяч человек. Срок пребывания базы в Армении был продлен до 2044 года. База имеет два гарнизона — в окрестностях Гюмри и Еревана.

До того спикер парламента Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в заседании ОДКБ в декабре в Минске. Он заявил, что организация не выполняет своих обязательств перед его страной, но призвал не считать, что действия Еревана говорят о «замораживании отношений» с партнерами. В ноябре во встрече в Минске отказались участвовать премьер страны Никол Пашинян и глава минобороны Арарат Мирзоян.

23 ноября стало известно, что генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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