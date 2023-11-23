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Турция проинформировала НАТО о сроках ратификации членства Швеции

Reuters: Турция не ратифицирует заявку Швеции в НАТО до встречи глав МИД Альянса

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Турция проинформировала НАТО, что не ратифицирует заявку Швеции о членстве в организации до встречи министров иностранных дел Альянса, которая состоится 28-29 января. Об этом сообщает Reuters.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил, что его страна должна как можно быстрее стать полноправным членом НАТО из-за возможных угроз со стороны России. Он отметил, что не может назвать сроки процесса принятия Швеции в НАТО, но он выразил надежду, что Турция и Венгрия в итоге ратифицируют членство.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Альянса. Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее Финляндия впервые возглавила учения НАТО в Балтийском море.

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