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Нетаньяху дал поручение Моссаду бороться по всему миру с лидерами ХАМАС

Нетаньяху приказал разведке Моссад бороться с лидерами ХАМАС по всему миру

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Dana Kopel/Global Look Press

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ разведывательной службе Моссад действовать по всему миру против руководителей радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом, ссылаясь на выступления Нетаньяху на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, он поручил разведке действовать против руководства ХАМАС, где бы оно ни находилось.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал население страны свергнуть Биньямина Нетаньяху во время перемирия с ХАМАС.

По словам Ольмерта, люди «терпеть не могут» действующего премьер-министра Израиля. Администрацию Нетаньяху следует отстранить даже в разгар войны, которую она ведет на территории сектора Газа, считает бывший глава правительства.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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