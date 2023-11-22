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Германия передала новую военную помощь Украине

Германия передала новую военную помощь Украине, включая 20 БМП

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Global Look Press

Германия передала новую партию военной помощи для Украины. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

В нее вошли 20 БМП Marder 1A3, одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) WiSENT (суммарно 12), 2 тягача HX81 + 2 полуприцепа для HX81, пять санитарных автомобилей Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, 2380 155-мм снарядов.

22 ноября стало известно, что Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать Киеву. В Федеральном совете Швейцарии отметили, что немецкая сторона пообещала Берну, что танки останутся на территории Германии, в странах — членах НАТО или в Европейском союзе и «будут использоваться для дополнения их вооружения».

Позднее сообщалось, что Германия дала Швейцарии письменное обещание не отправлять на Украину 25 танков Leopard 2.

Ранее Forbes писало, что ВСУ за две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2.

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