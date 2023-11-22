Итальянский министр остановил поезд из-за опоздания на открытие парка

В Италии потребовали отставки министра сельского хозяйства Франческо Лоллобриджиды, ради которого сделали «внеочередную остановку» поезда, чтобы он не опоздал на открытие парка. Об этом пишет газета il Fatto Quotidiano.

Оппозиция раскритиковала Франческо Лоллобриджиду, потребовав его отставки после того, как ради него была сделана незапланированная остановка поезда Турин – Салерно, который пересекал большую часть материковой Италии, следует из текста.

Из-за поломки на маршруте следования скоростного поезда министр сельского хозяйства Италии выбился из графика почти на два часа. Чтобы успеть на мероприятия по открытию нового городского парка в пригороде Неаполя, руководство железной дороги разрешило поезду сделать внеплановую остановку на маршруте, отмечается в материале.

Источники газеты il Fatto Quotidiano сообщили, что «чрезвычайная остановка» была сделана специально для нужд Лоллобриджиды. После этого министр и несколько человек из его аппарата в сопровождении полиции пересели на автомобиль.

До этого в Финляндии начали расследовать пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны Валтонен.

Ранее стало известно о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами.