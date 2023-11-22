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Депутат от партии Владимира Зеленского призвал сдать Крым и Донбасс

«Страна.ua»: украинский депутат Одарченко призвал сдать Крым и Донбасс

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Максим Богодвид/РИА Новости

Украинский народный депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Одарченко в разговоре с главой госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафой Найемом заявил, что Киеву необходимо сдать Крым, Донецк и Луганск. Слова парламентария привел прокурор во время судебного заседание по избранию меры пресечения для Одарченко, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Почему первый (Владимир Зеленский - Ред.) хочет выборы сейчас? Потому что заставят договариваться, и правильно. Зачем нам эти Донецкие и Луганские, Крым — черт с ним. Понятно, что жалко, но нужно договариваться. Если он выборы не проведет, он обнулится вообще», — процитировал обвинитель нардепа.

Также из материалов дела выяснилось, что, Одарченко не верит в оборону Харькова и считает, что Киеву придется договариваться о его сдаче.

Обвинение заявило, что подобные заявления депутата прокуратура считает потенциальным преступлением.

«Одарченко фактически нормализует агрессию РФ против Украины. Это может указывать на то, что Одарченко склонен к совершению преступлений», — заявила прокурор.

Заместитель министра иностранных дел страны Евгений Перебийнис рассказал, что Украине официально не предлагали смирилась с потерей территорий.

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