Молдавия не будет выдавать Украине бежавших призывников

Советник по коммуникациям министра иностранных дел Молдавии Игорь Захаров заявил что Кишинев не выдавал и не планирует выдавать Украине беженцев призывного возраста. Кроме того, Киев не обращался с такой просьбой, отметил представитель МИД в эфире радио Moldova.

«На сегодняшний день ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине. У нас таких случаев не было, и украинская сторона не обращалась с просьбой об экстрадиции этих граждан», - сказал Захаров.

Он напомнил, что между странами отсутствует соглашение об о выдаче граждан по призывному возрасту.

До этого шестеро украинцев, спасавшихся от мобилизации, нелегально пересекли молдавскую границу и попросили убежища у местных властей.

Сообщается, что пятеро мужчин были задержаны сотрудниками погранслужбы у села Токуз, еще одного удалось поймать у населенного пункта Сэиць. Перебежчики рассказали, что покинули родину нелегально, надеясь избежать отправки на передовую. После поимки их отправили в Генеральную инспекцию по делам мигрантов, теперь судьба украинцев находится в руках молдавских властей.

Ранее в Молдавии стали закрывать центры временного размещения беженцев с Украины.