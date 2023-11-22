В МАГАТЭ призвали страны Ближнего Востока присоединиться к ДНЯО

Все страны на Ближнем Востоке, в том числе Израиль, должны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и открыть свои ядерные объекты для проверок. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции по случаю очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, передает ТАСС.

«Неоднократно звучали призывы в адрес всех стран на Ближнем Востоке, включая Израиль, присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и открыть свои ядерные объекты для комплексных инспекций по проверке соблюдения гарантий», — сказал он.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл недопустимыми угрозы США и Израиля нанести удары по военным объектам Ирана.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отмечал, что Израиль отвергает заявления главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, назвавшего возможный удар еврейского государства по ядерным объектам Ирана незаконным.

Ранее в МИД России сообщали, что МАГАТЭ использует лаборатории РФ для анализа проб воды с АЭС «Фукусима-1».