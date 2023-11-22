США решили переложить на Европу траты на «содержание Зеленского»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Соединенные Штаты Америки хотят переложить на Евросоюз траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила на брифинге.

»<...> США пытаются переложить затраты на содержание Зеленского на своих европейских сателлитов. На этом фоне неслучайным стало объявление Берлином планов по тому, чтобы удвоить в будущем году военную помощь ФРГ Украине с €4 млн до €8 млн», — сказала Захарова.

Представитель министерства напомнила, что на днях Киев посетили сразу несколько высокопоставленных лиц США, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса, главу Пентагона Ллойда Остина и министра финансов Джанет Йеллен. По мнению Захаровой, они приезжали, чтобы «поумерить аппетиты Зеленского» и потребовать отчет об использовании денег, выделенных западными странами на контрнаступление ВСУ.

Министр обороны Остин приехал в Киев 20 ноября, где встретился с рядом лиц, включая Зеленского Он также переговорил с военными Украины и заверил их, что Вашингтон продолжает работать с союзниками над обеспечением всего необходимого для достижения успеха украинских войск на поле боя.

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад будет «вымарывать» Майдан из истории Украины.