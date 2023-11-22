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США решили переложить на Европу траты на «содержание Зеленского»

Захарова: США пытаются переложить траты на «содержание Зеленского» на ЕС

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Kevin Lamarque/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Соединенные Штаты Америки хотят переложить на Евросоюз траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила на брифинге.

»<...> США пытаются переложить затраты на содержание Зеленского на своих европейских сателлитов. На этом фоне неслучайным стало объявление Берлином планов по тому, чтобы удвоить в будущем году военную помощь ФРГ Украине с €4 млн до €8 млн», — сказала Захарова.

Представитель министерства напомнила, что на днях Киев посетили сразу несколько высокопоставленных лиц США, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса, главу Пентагона Ллойда Остина и министра финансов Джанет Йеллен. По мнению Захаровой, они приезжали, чтобы «поумерить аппетиты Зеленского» и потребовать отчет об использовании денег, выделенных западными странами на контрнаступление ВСУ.

Министр обороны Остин приехал в Киев 20 ноября, где встретился с рядом лиц, включая Зеленского Он также переговорил с военными Украины и заверил их, что Вашингтон продолжает работать с союзниками над обеспечением всего необходимого для достижения успеха украинских войск на поле боя.

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад будет «вымарывать» Майдан из истории Украины.

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