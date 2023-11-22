Востоковед объяснил, зачем Израиль пошел на перемирие с ХАМАС

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что правительство Израиля утвердило условия сделки с ХАМАС по освобождению заложников. По словам эксперта, данный шаг решает задачи с обеих сторон.

«Для израильской стороны решена одна из приоритетных задач операции. Это и освобождение заложников, и гуманитарная пауза. Но ни о каком урегулировании окончательном речи не идет, потому что сейчас гуманитарная пауза пройдет, вернутся заложники, а потом все снова встанет на свои обычные рельсы», — отметил Наумкин.

Он также подчеркнул, что основная цель Израиля — уничтожить ХАМАС в секторе Газа. Сделка по освобождению заложников, по его словам, может отсрочить выполнение этой задачи, но конфликт не будет урегулирован.

Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армия Израиля разрушила несколько сотен шахт, являющихся частью сети тоннелей ХАМАС.