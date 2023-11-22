Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Востоковед объяснил, зачем Израиль пошел на перемирие с ХАМАС

Политолог Наумкин: освобождение пленных является одной из ключевых задач Израиля

close
100%
Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что правительство Израиля утвердило условия сделки с ХАМАС по освобождению заложников. По словам эксперта, данный шаг решает задачи с обеих сторон.

«Для израильской стороны решена одна из приоритетных задач операции. Это и освобождение заложников, и гуманитарная пауза. Но ни о каком урегулировании окончательном речи не идет, потому что сейчас гуманитарная пауза пройдет, вернутся заложники, а потом все снова встанет на свои обычные рельсы», — отметил Наумкин.

Он также подчеркнул, что основная цель Израиля — уничтожить ХАМАС в секторе Газа. Сделка по освобождению заложников, по его словам, может отсрочить выполнение этой задачи, но конфликт не будет урегулирован.

Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армия Израиля разрушила несколько сотен шахт, являющихся частью сети тоннелей ХАМАС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий