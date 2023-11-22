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Папа Римский заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС «вышел за рамки войны»

Папа Франциск заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС перерос в терроризм

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Alessandra Tarantino/AP

Папа Римский Франциск заявил, что конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вышел за рамки войны, превратившись в терроризм. Об этом он сообщил после встречи с родственниками заложников, которые удерживаются в секторе Газа и других «горячих точках» Ближнего Востока, передает Sky News.

«Вот что делают войны. Но здесь мы вышли за рамки войн. Это не война. Это терроризм», — сказал он перед собравшимися на площади Святого Петра

Папа Римский призвал молиться, чтобы Израиль и ХАМАС не поддавались гневу, от которого страдают обе стороны.

До этого папа Римский Франциск призвал остановить войну на Ближнем Востоке.

«Пусть оружие замолчит, оно никогда не принесет мира, и пусть конфликт не распространится. Хватит, хватит, братья, хватит <...> Каждый человек, будь то христианин, еврей, мусульманин или любой другой религии, каждый человек священен, драгоценен в глазах Бога и имеет право жить в мире», — отметил папа Римский.

Он добавил, что сектору Газа требуется гуманитарная помощь. Понтифик подчеркнул, что выступает и за освобождение всех заложников, захваченных ХАМАС.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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