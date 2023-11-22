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Кадыров высказал мнение о публичных извинениях

Глава Чечни Кадыров назвал публичные извинения достойным поступком для человека

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает публичные извинения достойным поступком для человека, при условии, что произнесший их изменился в лучшую сторону. Слова чеченского лидера приведены в его Telegram-канале.

Кадыров по случаю праздновании Всемирного дня телевидения поблагодарил журналистов за их работу.

По мнению чиновника, если провинившийся человек совершил ошибку, принес свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, то это «поступок настоящего и достойного человека».

Глава Чечни также призвал представителей СМИ быть на стороне соотечественников и всегда держаться истины. Он сравнил журналистов с миротворцами, которые не позволяют людям создавать фейки и обманывать свой народ.

По мнению Кадырова, журналисты опровергают ложь и показывают правду, и это самая значительная и важная часть их работы.

Чиновник призвал деятелей СМИ быть объективным, доносить истину и быть миротворцем между властью и народом.

В конце октября сообщалось, что депутат Азат Хамаев, возмутившийся награждением сына Кадырова, извинился за свою эмоциональность.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с избитым его сыном поджигателем Корана.

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