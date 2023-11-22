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МИД Катара объявил о достижении соглашения насчет гуманитарной паузы в секторе Газа

МИД Катара: о старте гумпаузы в Газе будет объявлено в течение суток

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Israeli Defence Forces/Reuters

МИД Катара объявил о достижении соглашения о гуманитарной паузе в секторе Газа на четыре дня. Об этом пишет РИА Новости.

О времени начала гумпаузы заявят в течение следующих 24 часов.

При этом по возможности она может продлиться и дольше четырех дней, отметили в МИД.

До этого сообщалось, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие. Уточнялось, что переговоры по освобождению заложников велись при посредничестве США, Египта и Катара.

По информации министерства, число тех, кого будут освобождать в рамках сделки Израиля и ХАМАС, будет расти на следующих стадиях реализации договоренности.

До этого было заключено предварительное соглашение по освобождению заложников в секторе Газа. На этом фоне Нетаньяху подтвердил, что Израиль готовится принять тяжелое решение по заложникам.

Большинством пленных, которых освободит палестинское движение ХАМАС и Израиль по результатам возможной сделки, будут дети, сообщило CNN.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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