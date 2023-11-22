Журналист Fox News Холл рассказал о жалобах Зеленского на США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою обеспокоенность недостаточной помощью Соединенных Штатов Киеву, сообщает корреспондент Fox News Бенджамин Холл. На встрече с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистом Sun Жеромом Старки, Зеленский отметил нехватку финансирования со стороны конгресса и потенциальной поддержки американцев, а также назвал отвлечение мира от Украины Израилем критическим моментом.

Холл считает, что Зеленский жалуется на США.

В свою очередь, эксперт Мэттью Блэкберн заявил о возможной необходимости помощи НАТО Украине на новом уровне из-за серьезных проблем на фронте, но при этом отметил, что ситуация еще не патовая. Он также отметил, что Россия ведет войну успешнее, чем Украина, а страны Запада сократили поставки боеприпасов и техники для ВСУ.

По данным Weltwoche, переговоры Москвы и Киева могут состояться без участия Зеленского.

Накануне Зеленский заявил, что не ожидает от лидеров стран ЕС подарков по поводу вступления в альянс на встрече в декабре.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.