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Журналист Fox News Холл рассказал о жалобах Зеленского на США

Журналист Fox News рассказал о жалобах президента Зеленского на США

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою обеспокоенность недостаточной помощью Соединенных Штатов Киеву, сообщает корреспондент Fox News Бенджамин Холл. На встрече с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистом Sun Жеромом Старки, Зеленский отметил нехватку финансирования со стороны конгресса и потенциальной поддержки американцев, а также назвал отвлечение мира от Украины Израилем критическим моментом.

Холл считает, что Зеленский жалуется на США.

В свою очередь, эксперт Мэттью Блэкберн заявил о возможной необходимости помощи НАТО Украине на новом уровне из-за серьезных проблем на фронте, но при этом отметил, что ситуация еще не патовая. Он также отметил, что Россия ведет войну успешнее, чем Украина, а страны Запада сократили поставки боеприпасов и техники для ВСУ.

По данным Weltwoche, переговоры Москвы и Киева могут состояться без участия Зеленского.

Накануне Зеленский заявил, что не ожидает от лидеров стран ЕС подарков по поводу вступления в альянс на встрече в декабре.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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