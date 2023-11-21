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Иноагентам предложили запретить въезд в Россию

Глава ФПБК Бородин предложил запретить иноагентам въезд в Россию

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НТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил запретить гражданам РФ со статусом иностранного агента, которые проживают за рубежом и критикуют российские власти, посещать Россию. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Бородин уже направил письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину, в котором попросил рассмотреть возможность внести поправки в федеральный закон об иноагентах. По мнению Бородина, некоторым из россиян-иноагентов необходимо на законодательном уровне запретить въезд в страну «в целях обеспечения внутренней безопасности».

В свою очередь соавтор закона об иноагентах, депутат Госдумы Андрей Альшевских, комментируя инициативу Бородина, рассказал «Газете.Ru», что предложение запретить въезжать в Россию людям, которые были объявлены иностранными агентами, противоречит Конституции страны. Депутат отметил, что обращение Бородина в Госдуму будет рассмотрено, но вряд ли будет реализовано.

Ранее автора доносов на звезд Виталия Бородина лишили статуса адвоката.

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