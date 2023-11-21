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«Он был ожидаем»: Мирошник о Евромайдане

Дипломат Мирошник: начало протестов на Украине в 2014 году было ожидаемым

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Госпереворот, который случился в 2014 году и привел Украину к катастрофе был ожидаемым, поскольку американские некоммерческие организации (НКО) активно финансировали местных активистов, корректируя политический курс страны. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Любые волнения в стране инициировались из-за границы. Попытки предотвратить пагубное влияние этих движений заканчивались тем, что Вашингтон и Брюссель начинали буквально орать «о свободе слова» и «о свободе собраний». Однако их понимание «жестокости» резко изменилось после осуществления государственного переворота на Украине», — отметил Мирошник.

Он напомнил, что после госпереворота на Украине весь «цивилизованный мир» закрыл глаза на трагедию жителей Донбасса.

21 ноября 2013 года на Майдане в Киеве начались протесты, которые привели к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с Европейским союзом об ассоциации.

Депутат народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков отмечал, что участники Евромайдана надеялись, что получат реальную власть на Украине, но вся власть досталась только верхушке, из-за этого протестовавшие чувствуют себя обманутыми.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки «Майдана-3».

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