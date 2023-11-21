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В Китае считают, что НАТО придется договариваться с Россией

Asia Times: НАТО и России придется пойти на компромисс

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороноспособности, организации придется пойти на сделку с Россией, что изменит стратегическую карту Европы. Об этом пишет гонконгское издание Asia Times.

В статье отмечается, что НАТО уже давно перестала быть оборонительным альянсом, как первоначально задумывалось, и ударилась в экспансию.

Анализируя украино-российский конфликт, автор пишет о неготовности НАТО к подобным столкновениям.

«Огромные потери ВСУ в технике и живой силе для НАТО неприемлемы. Альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении», — говорится в статье.

Кроме того, альянс испытывает снарядный голод. В публикации отмечается, что в Соединенных Штатах есть шесть заводов по производству боеприпасов, однако они не удовлетворяют современным требованиям к масштабам и скорости производства.

21 ноября стало известно, что поставки снарядов из США на Украину сократились на треть.

Днем ранее Минфин США признал полную зависимость Украины от западной помощи.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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