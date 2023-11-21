Чехия предложила Евросоюзу ограничить передвижение дипломатов России в Шенгенской зоне

Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов. Сделать это предложила Чехия в рамках 12-го пакета санкций, передает газета Financial Times.

«Страны-члены Евросоюза обсуждают, вводить ли ограничения на поездки дипломатов из России», — говорится в публикации.

По информации газеты, Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по очередному пакету санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации еще на прошлой неделе. Издание отмечает, что Чехия обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам союза из-за отсутствия границ между государствами.

«Чехия хочет, чтобы дипломаты из России получали визы и виды на жительство, которые позволили бы путешествовать только внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны», — указывает Financial Times.

Кроме того, Прага призывает к тому, чтобы Евросоюз принимал от российских дипломатов только биометрические паспорта, которые, по мнению чешских властей, «сложнее подделать».

До этого сообщалось, что США не выдали визы всем представителям России для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.

Ранее Захарова заявляла об «ущербной» линии США в АТЭС.