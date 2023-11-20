Советник Байдена приехал в Израиль для предотвращения войны с Ливаном

Старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн прибыл в Израиль для переговоров с высокопоставленными чиновниками о предотвращении военного конфликта между еврейским государством и Ливаном, пишет Axios со ссылкой на американских и израильских представителей.

Как следует из текста, в Белом доме растет беспокойство, что атаки Армии обороны Израиля по территории Ливана усугубляют напряженность и могут привести к региональному конфликту. В администрации Байдена полагают, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для расширения конфликта, что может привести к войне с втягиванием третьих государств, включая США, пишет Axios.

Ожидается, что Хохштейн встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, сообщил Axios израильский чиновник.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что со дня атаки ХАМАС на страну проиранская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю свыше 1 тыс. ракет.

При этом Галант заявил, что Израиль нанес «Хезболле» больший ущерб, чем группировка смогла нанести еврейскому государству.

«Хезболла» — военизированная ливанская шиитская (шиизм — ветвь в Исламе. — прим. ред.) организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Ранее «Хезболла» за сутки атаковала 14 постов ЦАХАЛ на границе с Ливаном.