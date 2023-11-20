Политолог: Милей может стать худшим в истории президентом Аргентины

Проамериканский политик Хавьер Милей может стать худшим в истории президентом Аргентины. Такое мнение высказал политолог и журналист Павел Данилин, слова которого приводит Tsargrad.tv.

«Все же Хавьер Милей. Чао, Аргентина. Перон и Эвита плачут на том свете. Фернандо де ла Руа на том же свете радостно потирает ладошки — уже скоро не он будет самым ненавидимым политиком в истории Аргентины», — сказал Данилин.

Экономист Михаил Хазин в свою очередь отметил, что в связи с последними событиями в Аргентине вероятность создания латиноамериканской валютной зоны резко уменьшается.

20 ноября стало известно, что Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее политолог объяснил, почему победа Милея на выборах в Аргентине выгодна России.