Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин отреагировал на смерть Тулеева

Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков: Аман Тулеев был добрым человеком

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был отзывчивым и добрым человеком. Об этом изданию Daily Storm заявил житель Кемерова Игорь Востриков, лишившийся семьи в пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня».

Востриков отметил, Тулеев был близким другом его семьи.

«Аман Гумирович был очень хорошим человеком. Очень добрым. Отзывчивым. Мы с ним общались довольно долгое время. Могу сказать только хорошее. Пусть земля ему будет пухом. Очень тяжело говорить», — сказал он.

По словам мужчины, бывший губернатор всегда держал свое слово и исполнял данные им обещания, в том числе и перед близкими, которые пострадали в Зимней вишне».

«Он очень многим людям помог. Не знаю, как у других, но в отношении меня все было губернатором выполнено», — добавил кемеровчанин.

При этом Востриков сообщил, что не сможет проститься с политиком, поскольку сейчас находится не в Кемеровской области.

20 ноября глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что на 80-м году жизни не стало Амана Тулеева.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий