Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин отреагировал на смерть Тулеева

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был отзывчивым и добрым человеком. Об этом изданию Daily Storm заявил житель Кемерова Игорь Востриков, лишившийся семьи в пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня».

Востриков отметил, Тулеев был близким другом его семьи.

«Аман Гумирович был очень хорошим человеком. Очень добрым. Отзывчивым. Мы с ним общались довольно долгое время. Могу сказать только хорошее. Пусть земля ему будет пухом. Очень тяжело говорить», — сказал он.

По словам мужчины, бывший губернатор всегда держал свое слово и исполнял данные им обещания, в том числе и перед близкими, которые пострадали в Зимней вишне».

«Он очень многим людям помог. Не знаю, как у других, но в отношении меня все было губернатором выполнено», — добавил кемеровчанин.

При этом Востриков сообщил, что не сможет проститься с политиком, поскольку сейчас находится не в Кемеровской области.

20 ноября глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что на 80-м году жизни не стало Амана Тулеева.

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