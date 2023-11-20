Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине гражданскую войну

Из-за политики украинского лидера Владимира Зеленского в стране может вспыхнуть гражданская война. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, которое приводит Tsargrad.tv, противостояние начнется в Закарпатье.

«Какой-то регион Украины должен «взорваться», — убежден Соскин.

Он добавил, что граждане Украины устали и не хотят продолжения конфликта.

17 ноября Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия »намерена расколоть украинское общество и сместить его с поста президента». Он также утверждает, что разведка доложила ему о существовании плана «Майдан-3».

Старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев отмечал, что на Украине возможны госпереворот и гражданскую война. По его мнению, «вынуждение» Зеленского пойти на президентские выборы было бы для него лучшим вариантом ухода с политической сцены без потери лица.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.