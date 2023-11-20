Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине гражданскую войну

Экс-советник Кучмы Соскин: Киев ждет гражданская война из-за политики Зеленского

close
100%
Водник/Wikimedia

Из-за политики украинского лидера Владимира Зеленского в стране может вспыхнуть гражданская война. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, которое приводит Tsargrad.tv, противостояние начнется в Закарпатье.

«Какой-то регион Украины должен «взорваться», — убежден Соскин.

Он добавил, что граждане Украины устали и не хотят продолжения конфликта.

17 ноября Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия »намерена расколоть украинское общество и сместить его с поста президента». Он также утверждает, что разведка доложила ему о существовании плана «Майдан-3».

Старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев отмечал, что на Украине возможны госпереворот и гражданскую война. По его мнению, «вынуждение» Зеленского пойти на президентские выборы было бы для него лучшим вариантом ухода с политической сцены без потери лица.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий