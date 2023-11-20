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Израиль обвинили в попытке убрать палестинцев из сектора Газа

Глава МИД Египта: Израиль заставляет палестинцев уйти из сектора Газа

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Israel Defense Forces/Reuters

Действия Израиля в секторе Газа направлены на выдавливание палестинцев с территории сектора Газа, считает глава МИД Египта Самех Шукри, передает Al Jazeera. По его словам, подобная практика угрожает миру и стабильности как в регионе, так и во всем мире.

«К сожалению, некоторые отказываются называть своими именами серьезные военные преступления Израиля <...> Египет прилагает все усилия, чтобы доставить помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», но политика Израиля по препятствованию поступлению помощи является систематической и направленной на то, чтобы вынудить палестинцев покинуть сектор под тяжестью бомбардировок и осады», — пояснил Шукри.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Иордания отказалась считать самообороной шаги Израиля в Газе.

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