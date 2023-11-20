Трамп поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил с победой крайне правого аргентинского политика Хавьера Милея с победой на президентских выборах, пишет The Washington Post. По его словам, он ожидает изменения Аргентины со сменой руководства латиноамериканской республики.

«Я очень горжусь тобой. Ты перевернешь свою страну и сделаешь Аргентину снова великой!» — написал Трамп на своей социальной платформе Truth.

Как отмечает WP, приход Милея к власти, которого СМИ прозвали «мини-Трампом», можно сравнить с прыжком в неизвестность. Издание подчеркивает, что ультраправый политик обещает радикальные перемены, выступая против китайского влияния в регионе и критикуя важнейшего торгового партнера Аргентины — Бразилию.

Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине 19 ноября. По предварительным результатам, Милей получил свыше 50% голосов избирателей, обыграв кандидата от власти, министра экономики Аргентины Серхио Масса.

Ранее в команде Милея анонсировали разрыв связей Аргентины с Китаем и Бразилией.