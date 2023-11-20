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Эксперт объяснил победу Милея в Аргентине

Эксперт Ламеса заявил, что выборы показали политичекую усталость аргентинцев

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Natacha Pisarenko/AP

По мнению аналитика Кристиана Ламесы, победа Хавьера Милея на выборах президента Аргентины свидетельствует о том, что граждане устали от политиков в целом. Об этом пишет РИА Новости.

Оппозиционер Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов. В предвыборной кампании Милей представлял себя как экономиста, способного решить проблемы страны даже при ограниченном бюджете, а также как противника «политической касты».

Ламеса отмечает, что эти результаты свидетельствуют о том, что аргентинскому обществу надоел политический класс в целом и они выбрали кандидата, которому, по его мнению, не хватает необходимых качеств для президентства. Он также считает, что ответственность за данную ситуацию должны нести и действующее правительство, и бывший президент Маурисио Макри, а также Кристина Киршнер, которая также несет ответственность за текущее положение дел в стране.

Ламеса полагает, что результат выборов отражает усталость и незрелость аргентинского общества в политическом плане.

Победителем на выборах президента Аргентины стал правый политик Хавьер Милей. Об этом сообщил его соперник, министр экономики Аргентины и кандидат от правящей партии Серхио Масса

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