ОАГ надеется на укрепление связей с Аргентиной при новом президенте Милее

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро поздравил аргентинского правого политика Хавьера Милея с победой в президентских выборах и выразил надежду на укрепление двухсторонних связей при новом главе государства. Об этом, ссылаясь на пост генсека ОАГ в социальной сети X, сообщает ТАСС.

Альмагро заявил, что ОАГ поздравляет Милея и желает ему успехов в руководстве страной. Генсек подчеркнул, что организация рассчитывает на продолжение укрепления связей и сотрудничества во имя процветания и демократии в Аргентине.

Ранее сообщалось, что Бразилия продолжит сотрудничать с Аргентиной после победы на выборах президента страны возглавляющего Либертарианскую партию Хавьера Милея, выступающего против присоединения страны к БРИКС. Колумбия считает его победу печальной для Латинской Америки. Об этом заявили президенты двух стран.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.